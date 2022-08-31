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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخريج أول دفعة ممرضات من الدورة التدريبية على مهارات الولادة الطبيعية بشمال سيناء

صدى البلد

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من الممرضات اللاتي أتممن الدورة التدريبية على مهارات الولادة الطبيعية بمحافظة شمال سيناء، حيث تعد تلك الدفعة الأولى لتخريج هؤلاء الفتيات.

أبرز الحضور

وذلك في حضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور وائل عبد الرزاق رئيس قطاع الشؤون الصحية والتمريض بوزارة الصحة،  الدكتور إيهاب كامل مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر، والدكتور فزلول الحق مدير اليونيسيف .

إشادة بالبرنامج وخريجاتها

ومن جانبة أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته التي ألقاها على الحضور عن سعادته باستضافة أبناء شمال سيناء على أرض الإسماعيلية، معبرا عن فخره بتخريج هذه الدفعة التي سوف تعمل على نشر الخدمات الطبية بين سيدات وأهالى شمال سيناء بخاصة الوديان .

تبادل الخبرات

لافتا إلى إن المحافظة الإسماعيلية سوف تستفيد من خبرات تلك الدفعة في تدريب الممرضات بالمحافظة على مهارات الولادة الطبيعية، لرعاية السيدات بالقرى وحفاظا على حياة الأطفال حديثي الولادة .

كما أكد الدكتور وائل عبد الرزاق رئيس قطاع الشئون الصحية والتمريض، أن هذا التدريب خرج دفعة لخدمة السيدات المقبلات على الولادة بالمناطق النائية، بمحافظة شمال سيناء حيث أنهن تميزن في هذه الدورة وأخذن العلم كما القانون، متمنيا بزيادة عدد الخريجات في هذا البرنامج لإيصال الخدمات الصحية والطبية وانقاذ عشرات الأرواح من الأمهات وحديثى الولادة .

ومن جانبه وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على استضافة محافظة الإسماعيلية، كافة الفعاليات الخاصة بمحافظة شمال سيناء .

مشيدا بدور منح منظمات الأمم المتحدة و اليونيسيف بالدور الذى تقومان به في محافظة شمال سيناء بعدد من المجالات منها مجال الصحة والتعليم والرياضة والخدمات الاجتماعية .

كما قدم "شوشة" الشكر للخريجات قائلا: إن هذه الدفعة سوف تحمل على عاتقها إيصال الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات الولادة لوديان شمال سيناء بهن الآن مكلفات بحفظ أرواح الأجيال القادمة .

في نهاية اللقاء قام كل من محافظ الإسماعيلية ومحافظ شمال سيناء بمنح الخريجات شهادات تقدير و حقائب طبية للولادة

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