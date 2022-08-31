مؤتمر صحفي لأبطال فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا white noise قبل السجادة الحمراء

حرص أبطال وصناع فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، white noise على حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم عصر اليوم، قبل ساعات من عرضه رسميا ومرورهم على السجادة الحمراء.

آدم درايفر ونواه باومباخ

وحضر المؤتمر الصحفي بطل الفيلم آدم درايفر مع المخرج نواه باومباخ، إلى جانب كل من جودي تيرنر سميث، ودون شيدل، وجريتا جيروج، والحديث عن روعة الرواية المقتبس منها أحداث white noise.

وأشاد أبطال white noise بالقصة التي كتبت من أجل الفيلم، وقال آدم درايفر إن الجلسة القرائية الأولى كانت بمثابة تقديم بروفة مسرحية انفعل معها الأبطال مباشرة.

جودي تيرنر سميث ودون شيدل

واختير فيلم White Noise للمخرج نواه باومباخ، للعرض في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لأول مرة عالميا، وهو بطولة آدم درايفر وجريتا جيرويج، وجودي تيرنر سميث.

ومن المقرر أن يمر أبطال فيلم White Noise على السجادة الحمراء وسط الجماهير التي تحرص كل عام على تحية الضيوف وأصحاب الأفلام المختارة.

نواه باومباخ

وتدور أحداث فيلم White Noise حول محاولات عائة أمريكية معاصرة للتعامل مع صراعات الحياة اليومية والتعامل مع ألغاز الحب والموت ومحاولة تحقيق السعادة في عالم غير مستقر.

وتضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح.

جريتا جيرويج

وينتظر الجميع مرور الممثلة القديرة جوليان مور على السجادة الحمراء، بعد اختيارها رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، التي تضم أودري ديوان، ليوناردو دي كوستانزو، ماريانهو كوهن، وغيرهم.