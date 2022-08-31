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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عيد ميلاده ال 37..

رواد تويتر يحتفلون بعيد ميلاد الأمير محمد بن سلمان.. أهم محطات ولي العهد

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يصادف اليوم الأربعاء 31 أغسطس؛ تصدر وسم “ميلاد ولي العهد37” الترند على تويتر في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

و احتفالا بهدة المناسبة امتلأ تويتر بآلاف التغريدات المهنئة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث أشاد المغردون بكل الجهود التي بذلها ولي العهد من أجل المملكة وفق رؤية 2030.

محطات في حياة ولي العهد السعودي 

ونستعرض السطور التالية  أهم 5 محطات في حياة ولي العد السعودي  الأمير محمد بن سلمان


المحطة الأولى: يعتبر الأمير محمد بن سلمان أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، وبفكر وطموح مختلف تجلى الدور القيادي، الذي جعل من الرياض مركزًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت مكانة الرياض تضاهي كافة الدول المتقدمة في مختلف دول العالم.

المحطة الثانية: بروح الشباب المفعمة بالحيوية يسابق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الزمن من أجل تحقيق رؤيته الطموحة 2030، والتي بدأت ثمار مخرجاتها تظهر على أرض الواقع، وقافلة البناء والتنمية والتقدم والتطور والتحديث التي يعمل عليها الأمير الشاب تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يريده لوطنه العزيز، ولدولته الأبية، ولشعبه الكريم.. هذه هي أهدافه السامية التي يريد تحقيقها ويتطلع لرؤيتها.

المحطة الثالثة: حمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عاتقه، عملية إنشاء شركة سعودية للصناعات العسكرية، بشكل وطني خالص، على عاتقه، حيث تمكن من إنشاء هذه الشركة، وذلك انطلاقًا من جهوده المستمرة في السابق لإعادة تنظيم أعمال وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها، وفي إطار اهتمامه المستمر بقطاع الصناعات الحربية.

المحطة الرابعة: ولا يستطيع أحد أن ينسى فضل الأمير في أنه صاحب فكرة طرح أسهم من شركة «أرامكو» للاكتتاب، وهو ما دفع وكالة «بلومبيرج» الأمريكية اختياره ليكون ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرًا في العالم، في عام 2018، والتي تركت أثرا واضحا على الاقتصاد العالمي.


المحطة الخامسة: ولم ينس الأمير محمد بن سلمان إشراك المرأة في العمل لأهميتها المجتمعية من خلال تمكين المرأة وتعيينها في مناصب مهمة والسماح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 يونيو 2018 في قرار جاء بعد عقود من الحظر، وحمل القرار بصمات الأمير الشاب.

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