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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء فعاليات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .. بث مباشر

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وافتتحت السجادة الحمراء تمهيدا لتوافد النجوم، والتقاط الصور أمام كاميرا الإعلام. 

 

تضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح.

 

وينتظر الجميع مرور الممثلة القديرة جوليان مور على السجادة الحمراء، بعد اختيارها رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، التي تضم أودري ديوان، ليوناردو دي كوستانزو، ماريانهو كوهن، وغيرهم.

 

 

اختير فيلم White Noise للمخرج نواه باومباخ، للعرض في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لأول مرة عالميا، وهو بطولة آدم درايفر وجريتا جيرويج، وجودي تيرنر سميث.

 

ومن المقرر أن يمر أبطال فيلم White Noise على السجادة الحمراء وسط الجماهير التي تحرص كل عام على تحية الضيوف وأصحاب الأفلام المختارة. 

 

وتدور أحداث فيلم White Noise حول محاولات عائة أمريكية معاصرة للتعامل مع صراعات الحياة اليومية والتعامل مع ألغاز الحب والموت ومحاولة تحقيق السعادة في عالم غير مستقر.

 

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا عن حضور كل أبطال الأفلام المختارة للمشاركة في المسابقة الرسمية والعرض ضمن فعاليات النسخة 79، لذا فإن الجميع في انتظار كيت بلانشيت وتيموثي شالاميت الذي وصل بالفعل لمدينة البندقية. 

 

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مؤتمر صحفي لأبطال فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا white noise قبل السجادة الحمراء

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تقديم جوليان مور ولجنة تحكيم مهرجان فينيسيا في مؤتمر صحفي قبل الافتتاح

أيضا سيحضر المهرجان بينيلوبي كروز، ميا جوث، شيا لابوف، أوليفيا وايلد، هاري ستايلز، فلورنس بيو، وبالطبع آنا دي أرماس التي يعرض فيلمها Blonde لأول مرة ضمن مسابقة المهرجان الرسمية. 

 

فيلم Blonde الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للراحلة مارلين مونرو، يعد أبرز الأعمال التي تم تأجيل عرضه منذ فترة على منصة نتفليكس لمثل هذه المناسبة الكبرى، للمخرج الأسترالي أندرو دومينيك.

مهرجان فينيسيا السينمائي افتتاح مهرجان فينيسيا Blonde White Noise جوليان مور

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