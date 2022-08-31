نتيجة التغيرات المناخية.. الإقليمي لعلوم الفضاء: مدن قد تغرق تحت سطح البحر|فيديو

أكد الدكتور محمد النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن قضية التغيرات المناخية، ًأصبحت ضرورة قصوى للعالم، للعمل على حل تلك المشكلة الكبيرة.

وقال محمد النهري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، انه لو زادت درجة الحرارة عن المعدلات الحالية، ستتسبب في زيادة منسوب سطح البحر، ومن الممكن أن تؤدي لغرق عدد من المدن.

وتابع نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الدول الأوربية، شهدت العديد من حرائق الغابات، وحالات الجفاف إضافة إلى التأثير على المحاصيل الزراعية.

له أهمية خاصة

وأشار محمد النهري إلى أن مؤتمر المناخ القادم في مصر سيكون له أهمية خاصة، خاصة أن القيادة السياسية ستعمل على وضع حلول هامة وهي التوجه نجو استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.