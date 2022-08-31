محافظ قنا يبحث آليات تطبيق منظومة كاميرات مراقبة مرورية بالشوارع والميادين العامة

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه اليوم، وفد جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء سامى الجرف، وكيل الجهاز ، لبحث آليات تطبيق منظومة كاميرات مراقبة مرورية وأمنية بالشوارع والميادين العامة بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، لرصد المخالفات المرورية والتعرف على المناطق الأكثر ازدحاما ، والمساعدة في تأمين المواطنين والمنشآت الحيوية.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا ، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وقال محافظ قنا، إنه يجرى التنسيق مع جهاز المخابرات العامة ، لتنفيذ شبكة كاميرات مراقبة مرورية وأمنية فى عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، متصلة بغرفة تحكم مركزية مزودة بشاشات عرض، لرصد وتسجيل جميع الأحداث على مدار 24 ساعة.

و أشار الداودى ، إلى أنه تم اقتراح 28 شارع وميدان عام بمدينة قنا ، و 7 شوارع وميادين بمدينة نجع حمادى لتنفيذ المنظومة المرورية والأمنية بهم كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها فى باقى شوارع وميادين مدن المحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن الكاميرات التى سيتم تثبيتها بالشوارع والميادين ، سوف تكون لديها القدرة على قراءة لوحات المركبات ، وتسجيل مخالفات كسر إشارات المرور ، ومخالفات تجاوز السرعات المقررة ، ومخالفات السير عكس الاتجاه ، و مخالفات الإنتظار فى الممنوع، أو غير ذلك من المخالفات، و تحليل الكثافة المرورية فى ساعات الذروة، وسرعة التدخل لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة انتقال السيارات ، بما يسهم فى الحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار ، وكذلك محاسبة المخالفين بشكل رادع.

و أكد الداودى، أن الكاميرات لديها القدرة على مراقبة حركة المواطنين ورصد أى سلوك خارج عن القانون، أو أعمال منافية للسلوك الحضارى، من خلال تقنية التعرف على الوجه، بهدف فرض مزيد من الرقابة الأمنية ونشر الطمأنينة بالشارع القنائى، ومن ثم سوف تُحدث المنظومة الجديدة طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المرورية والأمنية داخل المحافظة.

قال اللواء سامى الجرف، وكيل جهاز المخابرات، إن المنظومة تعتمد على استخدام كاميرات عالية الجودة، ثابتة ومتحركة، تتميز بخاصية التصوير بعيد المدى تصل إلى 500 متر تسمح بالتعرف على التفاصيل الدقيقة، والتصوير الليلى بدرجة وضوح عالية، لا تتأثر بدرجات الحرارة العالية، ولديها القدرة على تخزين جميع البيانات والمخالفات وعرضها بغرفة التحكم ، حتى يتسنى للأجهزة الأمنية وأجهزة المرور اتخاذ اللازم بشأنها.

و أشار الجرف، إلى أن المنظومة بالكامل مؤمنة تماما بجدار حماية لمنع الاختراقات، مضيفاً بأننا سوف نبحث مع شركات المحمول إمكانية ربط المنظومة بقاعدة بيانات أرقام هواتف أصحاب المركبات، بهدف إعلام كل من يرتكب مخالفة بتفاصيل المخالفة فور رصدها.

و أضاف الجرف، بأنه سوف يتم تطبيق النظام الحديث فى مراقبة السرعة على الطرق السريعة، والذى يعتمد على تركيب كاميرات مراقبة فى نقاط محددة على مسافات تتراوح من 10 إلى 20 كم على طول الطريق ، ويتم حساب متوسط سرعة السيارة فى المسافة المقطوعة، وإذا تجاوز السرعة المقررة يتم تسجيل مخالفة على المركبة، لافتاً إلى أن هذا النظام أثبت كفاءة عالية فى الحد من الحوادث فى المناطق التى تم تطبيقه بها ، بدلاً من الأنظمة الرادارية التقليدية.

