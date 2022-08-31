عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تطبيق منظومة كاميرات مراقبة مرورية بالشوارع والميادين العامة

اجتماع الكاميرات
اجتماع الكاميرات بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه اليوم،  وفد جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء سامى الجرف، وكيل الجهاز ، لبحث آليات تطبيق منظومة كاميرات مراقبة مرورية وأمنية بالشوارع والميادين العامة بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، لرصد المخالفات المرورية والتعرف على المناطق الأكثر ازدحاما ، والمساعدة في تأمين المواطنين والمنشآت الحيوية.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا ، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

الداودي يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

وقال محافظ قنا، إنه يجرى التنسيق مع جهاز المخابرات العامة ، لتنفيذ شبكة كاميرات مراقبة مرورية وأمنية فى عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، متصلة بغرفة تحكم مركزية مزودة بشاشات عرض، لرصد وتسجيل جميع الأحداث على مدار 24 ساعة.

و أشار الداودى ، إلى أنه تم اقتراح 28 شارع وميدان عام بمدينة قنا ، و 7 شوارع وميادين بمدينة نجع حمادى لتنفيذ المنظومة المرورية والأمنية بهم كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها فى باقى شوارع وميادين مدن المحافظة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن الكاميرات التى سيتم تثبيتها بالشوارع والميادين ، سوف تكون لديها القدرة على قراءة لوحات المركبات ، وتسجيل مخالفات كسر إشارات المرور ، ومخالفات تجاوز السرعات المقررة ، ومخالفات السير عكس الاتجاه ، و مخالفات الإنتظار فى الممنوع، أو غير ذلك من المخالفات، و تحليل الكثافة المرورية فى ساعات الذروة، وسرعة التدخل لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة انتقال السيارات ، بما يسهم فى الحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار ، وكذلك محاسبة المخالفين بشكل رادع.

 

و أكد الداودى، أن الكاميرات لديها القدرة على مراقبة حركة المواطنين ورصد أى سلوك خارج عن القانون، أو أعمال منافية للسلوك الحضارى، من خلال تقنية التعرف على الوجه، بهدف فرض مزيد من الرقابة الأمنية ونشر الطمأنينة بالشارع القنائى، ومن ثم سوف تُحدث المنظومة الجديدة طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المرورية والأمنية داخل المحافظة.

 

قال اللواء سامى الجرف، وكيل جهاز المخابرات،  إن المنظومة تعتمد على استخدام كاميرات عالية الجودة، ثابتة ومتحركة، تتميز بخاصية التصوير بعيد المدى تصل إلى 500 متر تسمح بالتعرف على التفاصيل الدقيقة، والتصوير الليلى بدرجة وضوح عالية، لا تتأثر بدرجات الحرارة العالية، ولديها القدرة على تخزين جميع البيانات والمخالفات وعرضها بغرفة التحكم ، حتى يتسنى للأجهزة الأمنية وأجهزة المرور اتخاذ اللازم بشأنها.

 

و أشار الجرف، إلى أن المنظومة بالكامل مؤمنة تماما بجدار حماية لمنع الاختراقات، مضيفاً بأننا سوف نبحث مع شركات المحمول إمكانية ربط المنظومة بقاعدة بيانات أرقام هواتف أصحاب المركبات، بهدف إعلام كل من يرتكب مخالفة بتفاصيل المخالفة فور رصدها.

 

و أضاف الجرف، بأنه سوف يتم تطبيق النظام الحديث فى مراقبة السرعة على الطرق السريعة، والذى يعتمد على تركيب كاميرات مراقبة فى نقاط محددة على مسافات تتراوح من 10 إلى 20 كم على طول الطريق ، ويتم حساب متوسط سرعة السيارة فى المسافة المقطوعة، وإذا تجاوز السرعة المقررة يتم تسجيل مخالفة على المركبة، لافتاً إلى أن هذا النظام أثبت كفاءة عالية فى الحد من الحوادث فى المناطق التى تم تطبيقه بها ، بدلاً من الأنظمة الرادارية التقليدية.
 

اجتماع الكاميرات بقنا

IMG-20220831-WA0088
IMG-20220831-WA0088
IMG-20220831-WA0082
IMG-20220831-WA0082
IMG-20220831-WA0086
IMG-20220831-WA0086
IMG-20220831-WA0081
IMG-20220831-WA0081
قنا نجع حمادى تأمين المواطنين الكاميرات الشوارع المخالفات المرورية اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

ولا لاعب من الزمالك واختيار غريب من الأهلي.. 5 مفاجآت في قائمة منتخب مصر

موضوعات متعلقة

بحضور أسرته.. محافظ قنا يكرم الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

اختيار 6 مشروعات ضمن أعمال المبادرة الوطنية الخضراء الذكية في قنا

ترشيحاتنا

مصر الأولى في تصدير النحل |أسعار مخفضة لـ العسل والمربى بمنافذ الزراعة

مدير فني أرجنتيني لـ الأهلي .. السيرة الذاتية والإنجازات تحسم القرار

هالاند وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

زيادة الإنتاج السمكي وفرص التصدير|لماذا يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحيرات المصرية؟

تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

أحمد شريف مهاجم فاركو: سعادتي كبيرة بالانضمام لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر زيتي.. نادين نجيم تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

على المرجيحه.. ريم سامي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

شرب الطفل حديث الولادة للماء صح أم خطأ؟ | استشاري تكشف التفاصيل

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ