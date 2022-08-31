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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. كاثرين دينوف تتألق على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا

كاثرين دينوف
كاثرين دينوف

تألقت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف بفستان أحمر على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل لحظات من تكريمها بالأسد الذهبي عن مشوارها الفني. 

وأذهلت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف الصحافة والإعلام صباح اليوم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل ساعات من تكريمها بالأسد الذهبي عن مشوارها الفني في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 79. 

 

بعد مرور أكثر من 50 عاما على ظهور كاثرين دينوف الأول في مهرجان فينيسيا عام 1967 كنجمة فيلم Belle du Jour، تعود اليوم لتكريمها عن إنجازاتها ومشوارها السينمائي. 

وقالت كاثرين دينوف في المؤتمر الصحفي إن هذه السنوات كأنها لم تمر، وأنها تشعر أنه كما لو كان البارحة، فإن مهرجان فينيسيا مهما للغاية بالنسبة لها.

 

وصعدت كاثرين دينوف إلى المنصة مرتدية العلم الأوكراني، تضامنا مع الشعب الأوكراني ضد الحرب لكنها قالت إنها لا تريد الإدلاء بأي بيان شفهي حول ما يحدث واكتفت بهذه اللافتة. 

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