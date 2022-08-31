عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يشهد انفراجة جديدة؟.. تطورات خطيرة حول الاتفاق النووي الإيراني

نووي إيران
نووي إيران

أبلغت الولايات المتحدة إيران من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي أن ربط تحقيق الأمم المتحدة في نشاط إيران النووي غير المعلن بإعادة تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 قد يؤخر رفع العقوبات الأمريكية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مسودة الاتفاق النووي التي قدمها الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذها على عدة مراحل، حيث ذكرت مصادر أن الطرفين لن ينتقلوا إلى المرحلة التالية إلا بعد التنفيذ الكامل للخطوات التي التزموا باتخاذها.

وقال الموقع الأمريكي إن المرحلة الثالثة، يوم إعادة التنفيذ، من المتوقع أن تتم بعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاق النووي.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تنتهي إيران في هذه المرحلة من تنفيذ جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي واستئناف نظام التفتيش الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية.

في المقابل، سترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الثانوية عن إيران وتتخذ خطوات أخرى، بما في ذلك التعامل مع القطاع الخاص حول كيفية التعامل مع إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال الإثنين الماضي، إن حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد أعمدة أي اتفاق نووي، وبدون ذلك "لا معنى للحديث عن اتفاق".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتفاق النووي الإيراني العقوبات الامريكية الولايات المتحدة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

ولا لاعب من الزمالك واختيار غريب من الأهلي.. 5 مفاجآت في قائمة منتخب مصر

موضوعات متعلقة

الجيش التايواني يفتح النار على طائرة مسيرة صينية اخترقت المجال الجوي

بينهم 6 من جنسيات عربية.. ضربة أمنية سعودية لعصابة تهريب مخدرات

بوتين يحن للماضي.. قضية تخابر لمسئولين ألمان مع روسيا تشعل حرب الغاز

عقب انتهاء إجازة كورونا.. الرئيس الأمريكي يوجه كلمة مهمة لشعبه مساء اليوم

حرب شوارع.. قصف ونيران متبادلة بالعاصمة العراقية بغداد وهلع بين المواطنين.. فيديو

لحظة تصدي السفارة الأمريكية بالعراق لقذائف أطلقت باتجاهها

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

حقيقة تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لقصف بالهاون.. التحالف الدولي يرد

ترشيحاتنا

مصر الأولى في تصدير النحل |أسعار مخفضة لـ العسل والمربى بمنافذ الزراعة

مدير فني أرجنتيني لـ الأهلي .. السيرة الذاتية والإنجازات تحسم القرار

هالاند وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

زيادة الإنتاج السمكي وفرص التصدير|لماذا يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحيرات المصرية؟

تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

أحمد شريف مهاجم فاركو: سعادتي كبيرة بالانضمام لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر زيتي.. نادين نجيم تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

على المرجيحه.. ريم سامي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

شرب الطفل حديث الولادة للماء صح أم خطأ؟ | استشاري تكشف التفاصيل

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ