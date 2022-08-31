هل يشهد انفراجة جديدة؟.. تطورات خطيرة حول الاتفاق النووي الإيراني

أبلغت الولايات المتحدة إيران من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي أن ربط تحقيق الأمم المتحدة في نشاط إيران النووي غير المعلن بإعادة تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 قد يؤخر رفع العقوبات الأمريكية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مسودة الاتفاق النووي التي قدمها الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذها على عدة مراحل، حيث ذكرت مصادر أن الطرفين لن ينتقلوا إلى المرحلة التالية إلا بعد التنفيذ الكامل للخطوات التي التزموا باتخاذها.

وقال الموقع الأمريكي إن المرحلة الثالثة، يوم إعادة التنفيذ، من المتوقع أن تتم بعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاق النووي.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تنتهي إيران في هذه المرحلة من تنفيذ جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي واستئناف نظام التفتيش الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية.

في المقابل، سترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الثانوية عن إيران وتتخذ خطوات أخرى، بما في ذلك التعامل مع القطاع الخاص حول كيفية التعامل مع إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال الإثنين الماضي، إن حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد أعمدة أي اتفاق نووي، وبدون ذلك "لا معنى للحديث عن اتفاق".