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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة القصف الإسرائيلي لمطار مدينة حلب السورية ..شاهد

استهداف مطار حلب
استهداف مطار حلب السورية

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر شرائط فيديو لحظة استهداف مطار مدينة حلب السورية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في شرائط الفيديو استهداف المطار السوري من قبل العدوان الإسرائيلي بعدد كبير من الصواريخ.

فيما كشف مصدر عسكري سوري إلى وكالة الأنباء، اليوم الأربعاء، بوقوع عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

وأفادت صحيفة أخبار سوريا الوطن بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط حلب، حيث تشير الأنباء الأولية  لوقوع عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية.

وشهدت سوريا في  منتصف أغسطس الجاري، مقتل ثلاثة عسكريين سوريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إثر عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس بسوريا بحسب ما أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا ".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفّذ  عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس السورية".

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