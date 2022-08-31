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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى للفلاحين.. الزراعة: زيادة سعر القمح إلى 1000 جنيه للأردب.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن الحكومة وافقت اليوم على زيادة سعر أدرب القمح ليصل لـ ١٠٠٠ جنيه قبل دخول موسم زراعته، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر سبقا استراتيجيا هاما.

وأضاف "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن قرار زيادة سعر توريد القمح للمزارعين دليل على اهتمام الدولة بالفلاحين.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن الوزير مهتم لوجود سياسة زراعية واضحة تتماشي مع البعد الاستراتيجي للدولة المصرية في الحفاظ على الغذاء والأمن الغذائي داخل الدولة.

وزارة الزراعة الحكومة الفلاحين الامن الغذائي الدكتور عباس الشناوي 1000 جنيه سعر توريد القمح

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