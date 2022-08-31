عمرو شميس: 3 سنين مش لاقي شغل ومحدش بيسأل عليا وبستنى رمضان ..فيديو

أكد الفنان عمرو شميس، أنه للأسف انا قابلت معوقات عرقلت مسيرتي الفنية، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك المعوقات أنه يمكن أن يتم ترشيحي لدور من خلال عمل فني، وأتفاجأ بأن ممثل أخر مثل هذا الدور.

وقال عمرو شميس، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، انه “لما روحت مكان التصوير لقيت حد تانى بيمثل الدور بتاعي”، إضافة إلى أنه خلال عمل أخر أختلفت مع المنتج.

وتابع عمرو شميس، أن الفنان صلاح عبدالله هو من علمنى التمثيل، مؤكدا أنه فنان ذو قيمة كبيرة، ولديه موهبة كبيرة.

3 سنين

وأشار عمرو شميس إلى أنه “ 3 سنين مش لاقي شغل ومحدش بيسأل عليا وبستنى رمضان عشان أشتغل”.



