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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن نور الشريف | عمرو شميس : فنان خطير وممثل قدير ..فيديو

الفنان عمرو شميس
الفنان عمرو شميس

أكد  الفنان عمرو شميس، أنه بدأ العمل الفني منذ أن كان في الجامعة على مسرح كلية التجارة.

مشيرا إلى أنه بعد ذلك عمل مع الفنان نور الشريف في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وقال عمرو شميس، خلال لقاء له لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2" إن الفنان نور الشريف كان يشجع من يعمل معه، مؤكدا أنه يعمل على تقديم الدعم لجميع الفنانين.

وتابع الفنان عمرو شميس، عملت مع الفنان نور الشريف، في عدد من الأعمال منها “العطار والسبع بنات، وعيش أيامك ، عائلة الحاج متولي”، معلقا “نور الشريف مبيبخلش على حد من اللى بيشتغل معاه وفي الكواليس كان بيحب يضحك ويهزر”.

كان فنانا خطيرًا

وأشار عمرو شميس إلى أن  نور الشريف كان فنانا  خطيرا، وبيحفظ دوره بشكل جيد  وكان ممثلا قديرا".

 

 

عمرو شميس نور الشريف كلية التجارة جامعه برنامج تفاصيل

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