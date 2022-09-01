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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

5 أبراج تعشق الضحك
5 أبراج تعشق الضحك والمرح

وجود روح الدعابة و الضحك أمر نادر جدًا،  سواء كان لديك أو لا،  أن تكون مرحًا ليس في شخصية الجميع، لمعرفة من هو المضحك حقًا ويمكنه اختراقك بسهولة ، إليك 5 أبراج تعشق الضحك والمرح.

 

أبراج تعشق الضحك والمرح


-برج الجوزاء
الجوزاء فنانين مشهورين بسبب روح الدعابة لديهم،  حتى لو كانوا في وسط محادثة متوترة ، لا بد أن يجعلوا الأشخاص يضحكون ببعض الحوار،  إنهم لا يدركون ذلك في بعض الأحيان، حتى أنهم يشعرون بالارتباك مع سبب ضحك الأشخاص من حولهم حتى عندما يقولون أبسط الأشياء.

برج الجوزاء 


-برج الأسد 
يعرف مواليد الأسد كيف يجعلون الأشخاص يضحكون من حولهم،  هذه طريقة واحدة لجذب كل هذا الاهتمام أيضًا،  إنهم يصنعون الكوميديين بشكل رائع أيضًا إذا وضعوا رأيهم في ذلك وأخذوه على محمل الجد.

برج الأسد 


-برج العذراء
لدى مواليد برج العذراء  الكثير من الأشياء الذكية ليقولها في لحظات لا نتوقعها،  إنهم يكسرون النكات الذكية ويجعلنا أحيانًا نحسد كيف لديهم طريقة مع الكلمات،  ليس لديهم حس الدعابة الواضح لكنهم يعرفون متى يقولون ماذا وكيف يعلقون بذكاء ، في اللحظة المناسبة للشخص المناسب ، توقيتهم مناسب! ومن المضحك أنهم لا يهتمون بحاصل قسمةهم المضحك.

برج العذراء 

-برج القوس
يمكن أن يكسر مواليد برج القوس الأجواء المتوترة، هناك لحظات محرجة عندما يفكر الجميع ولكن لا يقولون ذلك بصوت عالٍ ، إنهم في بعض الأحيان لا يعرفون متى يجب عليهم الإغلاق أيضًا،  غالبًا ما يضعهم حس الفكاهة الصادق في مواقف محرجة.

برج القوس 


-برج الحمل
يمكن أن يتمتع برج الحمل بروح الدعابة، إنهم يلقون نكاتًا عن النكات أيضًا لكنهم يتأكدون من أنها لا تؤذي المشاعر،  يستخدمون النكات للتواصل مع زملائهم في الفريق والأصدقاء وما إلى ذلك، إنهم يحبون صنع وجوه مضحكة وتقليد المشي السخيف وما إلى ذلك.

برج الحمل 

المصدر: timesofindia
 

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