قرارات ضرورية وننتظر المزيد.. أميرة صابر عن زيادة الدعم للمواطنين

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي، جاءت في توقيت هام للغاية، وهى قرارات ضرورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أننا ننتظر المزيد من القررات التى تصب فى مصلحة المواطنين، وأنها تتحدث عن توفير الدعم الصحى و الغذائي لـ الأكثر احتياجًا.

وكشف أن ما تقوم به الدولة ليست منة، ولكن هذه القرارات تأتى في ظل تداعيات اقتصادية عالمية، و أن قرارات الرئيس جاءت على قدر مقدار المعاناة التي يعيشها الشعب.

كما قالت إن فكرة الحماية للطبقات الأكثر هشاشة، وتحديدًا تكافل وكرامة ومصروفات المدارس لغير القادرين، وغيرها من القرارات، التي صدرت اليوم، ضرورية للغاية في ذلك التوقيت.