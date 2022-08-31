عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تداول اسمين جديدين لشواطئ الساحل الشمالي | والجنيه بـ 10 في الشرّير

تامر أمين ومفيد فوزي
تامر أمين ومفيد فوزي

حل الإعلامي مفيد فوزي، ضيفا على الإعلامي تامر أمين في برنامج “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار ”، ودار نقاش بين الإعلاميين حول مسميات الساحل الشمالي وتصنيفه بين الطيب والشرير.

وتساءل الإعلامي مفيد فوزي، عن سبب تسمية البعض لـ الساحل بـ الطيب، والبعض الآخر يطلق عليه الشرير.

ورد الإعلامي تامر أمين قائلا:" الساحل الشمالي بداية من العجمي وحتى مارينا يطلق عليه الساحل الطيب وهذا يعني الساحل الرخيص والأسعار به لا تزال في حدود المعقول".

الساحل الشرير 

وتابع الإعلامي تامر أمين:"  بداية من مارينا وحتى مرسى مطروح يطلق عليه الساحل الشرير".

وأكمل تامر أمين :" الجنيه بـ 10 في الساحل الشرير، والأسعار مرتفعة فيه بشكل كبير لذلك أطلق عليه الساحل الشرير".

مفيد فوزي تامر امين الساحل الساحل الطيب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (1-1) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

ترشيحاتنا

توتنهام يتعادل 1-1 مع وست هام في الدوري الإنجليزي

القومي للمرأة يختتم فعاليات دورة إعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية

رضا حجازي يقرر الإبقاء على اسم طارق شوقي مطبوعًا في الكتب المدرسية

دمهم ثقيل .. عفاف شعيب ترد على شائعة وفاتها .. فيديو

زيادة سعر أردب القمح.. الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان هذا العام

تداول اسمين جديدين لشواطئ الساحل الشمالي | والجنيه بـ 10 في الشرّير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو أشعل السوشيال ميديا .. شبح مارادونا يتدرب في ملعب بـ أسكتلندا

من الأجمل؟.. نجلاء بدر ورانيا يوسف في سباق الإطلالات على شاطئ البحر

جوليان مور وكاثرين دينوف.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

فيديو

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ