تداول اسمين جديدين لشواطئ الساحل الشمالي | والجنيه بـ 10 في الشرّير

حل الإعلامي مفيد فوزي، ضيفا على الإعلامي تامر أمين في برنامج “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار ”، ودار نقاش بين الإعلاميين حول مسميات الساحل الشمالي وتصنيفه بين الطيب والشرير.

وتساءل الإعلامي مفيد فوزي، عن سبب تسمية البعض لـ الساحل بـ الطيب، والبعض الآخر يطلق عليه الشرير.

ورد الإعلامي تامر أمين قائلا:" الساحل الشمالي بداية من العجمي وحتى مارينا يطلق عليه الساحل الطيب وهذا يعني الساحل الرخيص والأسعار به لا تزال في حدود المعقول".

الساحل الشرير

وتابع الإعلامي تامر أمين:" بداية من مارينا وحتى مرسى مطروح يطلق عليه الساحل الشرير".

وأكمل تامر أمين :" الجنيه بـ 10 في الساحل الشرير، والأسعار مرتفعة فيه بشكل كبير لذلك أطلق عليه الساحل الشرير".