بعد إقالة سواريش.. ناقد رياضي: الأهلي ليس معروفا عنه التسرع بتغيير المدربين

قال عثمان سالم، الناقد الرياضي، إن إقالة سواريش المدير الفني الأهلي يفتح عددا من التساؤلات، وعلى رأسها ما المعايير التي تحكم آلية اختيار المدربين، لافتا إلى أن النادي الأهلي ليس معروفا عنه تسرعه في تغيير المدربين أو إقالتهم.

وأشار سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن اختيار مدرب في منتصف الموسم له محاذير كثيرة، ولكن النادي الأهلي لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن قفز المدرب الفني السابق موسيماني من المركب.

ولفت إلى أن سواريش لم يكن على علم أو معرفة دقيقة بالنادي الأهلي قبل تدريبه، حيث كان قد شاهد فيديوهات للأهلي فقط، منوها بأن سواريش كان يتقاضى 40 ألف دولار في آخر نادي دربه قبل النادي الأهلي، ولكنه حصل على 3 أضعاف هذا المبلغ عند تدريبه النادي الأهلي، معلقا: "التسعيرة اللي مطبقة في مصر هى الحاكمة مش هو كان بياخد كام قبل ما يجي"، معتبرا أن الأهلي أمامه فرصة لتعديل مساره، والبحث عن مدرب مناسب.

