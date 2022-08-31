تخفيضات 25% .. إطلاق معارض لمستلزمات المدارس في الإسكندرية برعاية مستقبل وطن

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، سلسلة معارض لمستلزمات المدارس بجميع أمانات الحزب بالمحافظة، بأسعار مخفضة ضمن حملة تستهدف تقديم خدمات تعليمية واجتماعية وصحية لأهالي الإسكندرية.



ففي قسم العامرية أول، بقيادة العمدة منصور حموده علواني، أمين القسم، نظمت أمانة القسم معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة العامرية أول.



وفي قسم العامرية ثان، بقيادة زكريا ناصف رحيم، أمين القسم، نظمت أمانة العامرية ثان معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي، لأهالي القسم بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي.



كما افتتحت أمانة اللبان، بقيادة الشامي سليمان، معرضًا كبيرًا ضم أدوات مدرسية ومستلزمات دراسية، وشنط بالإضافة إلى الزي المدرسي.



وفي الدخيلة، أقامت أمانة الدخيلة، بقيادة دكتور محمود عبدالكافي، معرضًا للأدوات المدرسية بتخفيضات كبيرة لأهالي مناطق الدخيلة والعجمي والهانوفيل بتخفيضات تجاوزت 25% لخدمة أهالي غرب الإسكندرية.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله أن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف أقسام المحافظة، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير المستلزمات الدراسية للمواطنين بأسعار رخيصة.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن معارض مستلزمات المدارس تضم منافذ بجميع أنحاء المحافظة، وتقدم خصومات على كافة المستلزمات الدراسية تصل إلى 25%، وذلك في إطار مسئولية الحزب المجتمعية لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن، ومن المقرر أن تستمر المعارض لمدة 15 يومًا.



من جانبه قال النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بمحافظة الإسكندرية، إن تخفيف أعباء المواطن البسيط من أهم أولويات حزب مستقبل وطن، وأن هناك غرفة عمليات تعمل بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من مستلزمات دراسية بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة.



وأضاف شلبي، أن المعارض شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

يأتي هذا وفقا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.