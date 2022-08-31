خلفًا لـ سواريش .. هاني حتحوت يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي سيمنح 200 ألف دولار، للبرتغالي سواريش المدير الفني لفريق الأهلي الذي رحل عن الفريق بالتراضي.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن الشرط الجزائي في عقد سواريش ينص على منحه 200 ألف دولار مقابل الرحيل عن الأهلي، وهو ما حصل بالفعل بعد فسخ التعاقد من جانب إدارة النادي.



وتابع حتحوت، أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو مرشح لتدريب الأهلي، مؤكداً أن هناك أيضا مدربا مطروحا على النادي الأهلي من أحد الوكلاء اللاعبين.

حتحوت يتحدث عن بديل سواريش في الأهلي



وواصل حتحوت، أن إدارة النادي الأهلي لم تحسم بديل سواريش حتى الأن، مشيراً إلى أن الأهلي يدرس جميع السير الذاتية المعروضة على الأهلي لاختيار الأنسب لقيادة الفريق المرحلة المقبلة.