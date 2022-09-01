حمولتها ٦٤ ألف طن .. تعويم سفينة شاحطة بقناة السويس بمساعدة ٥ قاطرات ولا يوجد ما يعوق حركة الملاحة

أعلنت هيئة قناة السويس أنه لا يوجد ما يعوق حركة الملاحة في القناة بعد شطوح ناقلة الوقود AFFINITY سعت ١٩٣٠، التي ترفع علم سنغافورة، وحمولتها ٦٤ ألف طن.

وأشارت الهيئة إلى أنه تعويم السفينة الشاحطة بقناة السويس بمساعدة ٥ قاطرات.

وقال المتحدث الرسمى باسم قناة السويس جورج صفوت إن إحدى سفن البترول القادمة من البرتغال ذاهبة إلى ميناء ينبع السعودى جنحت بشكل طفيف فى المجرى الملاحى.

وتابع المتحدث الرسمى باسم قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع أكسترا نيوز، أن جنوح السفن بسبب مشكلة فى أنظمة التوجيه.

وتابع : حركة الملاحة توقفت لوقت وجيز، وعلى الفور وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالتعامل الفورى وتم الدفع بقاطرات الهيئة وتمت عمليات شد السفينة وتم تعويمها السفينة وفتح المجرى الملاحى.