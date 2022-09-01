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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة.. كوب من الشاى الأسود يحميك من مرض خطير

صدى البلد

يحتوي الشاي الأسود على الكافيين الذى يعمل على تحفيز الجهاز العصبي عن طريق منع الناقل العصبي المثبط الأدينوزين. كما أنه يساعد على إطلاق الناقلات العصبية المعززة للمزاج مثل الدوبامين والسيروتونين.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول الشاى الأسود وفقا لموقع هيلثى.


 

من فوائد الشاي الأسود ما يلي :-

· غنيٌّ بمضادات الأكسدة: حيث يُعدّ الشاي الأسود مصدراً لمضادّات الأكسدة، فعلى الرغم من أنّه يحتوي على كميّةٍ أقلّ بالمقارنة مع الشاي الأخضر، إلاّ أنّ الطريقة التي يُحضّر بها الشاي يمكن أن تؤثر في فوائده الصحيّة؛ حيث إنّه يُخمّر على درجات حرارةٍ مرتفعةٍ تساعد على تحرير مضادات الأكسدة.


 

· يحتوي على الكافيين: حيث يُعدّ الشاي الأسود مصدراً جيّداً للكافيين، وتجدر الإشارة إلى أنّ كمية الكافيين الموجودة في الشاي تعتمد على طريقة تحضيره، إذ إنّ 249 غراماً من الشاي الأسود قد تحتوي على ما يتراوح بين 14-70 مليغراماً من الكافيين، كما أنّ الشاي منزوع الكافيين قد يحتوي على 12 مليغرام من الكافيين.


 

. يحسّن صحة القلب: فعلى الرغم من أنّ الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يُنصحون بتوخي الحذر عند تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، إلّا أنّ هناك العديد من الأدلّة التي تشير إلى قدرة الشاي الأسود على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنّهيساعد على تقليل التجلّط والالتهاب لدى الأشخاص غير المصابين بأمراض القلب.


 

·يقلل خطر الإصابة بمرض السكري: قد يقي من مرض السكري من النوع الثاني، لوحظ أنّ الشاي الأسود يساعد على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، وخاصّةً لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.


 

·يحافظ على صحة القناة الهضمية: إذ تُظهر بعض الأبحاث دور الشاي الأسود بجعل الأمعاء أكثر تقبلاً لبعض أنواع البكتيريا التي تساعد على هضم الطعام، بالإضافة إلى أنّ الشاي الأسود قد يقلل من خطر إصابة المعدة والأمعاء بالقرحة.


 

·  يقلل خطر الإصابة بالسرطان: فعلى الرغم من أنّ المعهد الوطني للسرطان لا يوصي باستخدام الشاي للحدّ من خطر الإصابة بالسرطان، إلاّ أنّ هناك العديد من الناس يدّعون أنّ شرب الشاي قد يقي من الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى قدرته على تقليل كمية الخلايا السرطانية في الجسم.

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