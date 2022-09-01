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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السنغالي عبدالله بتيالي يقترب من تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

عبدالله بتيالي
عبدالله بتيالي

نقلت قناة "العربية"، اليوم الخميس، عن مصادر خاصة قولها إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سلم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة حول تعيين ممثل خاص جديد في ليبيا بعد الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز.

وقالت المصادر إن جوتيريش سيعين الدبلوماسي السنغالي عبدالله بتيالي ممثلا خاصا له في ليبيا خلفًا لستيفاني ويليامز، فيما نقلت وسائل إعلام محلية في ليبيا عن مصادر قولها إن هناك اعتراض من قبل حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ترشيح بتيالي لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

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وأوضحت المصادر لقناة "ليبيا الأحرار" أن الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه، مضيفة: "الملف الليبي حساس، ويحتاج إلى كفاءة خاصة، ونحن لا نرفض أي خيار أفريقي، وندعم المرشح الجزائري صبري بوقادوم".

وغادرت ويليامز مهامها، نهاية يوليو الماضي، وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد، واعترضت روسيا والصين مرارًا على تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.

وقالت بكين وموسكو في مناسبات عدة إنهما تدعمان تولّي مرشح أفريقي منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا، وهو ما كان سيزيد من حظوظ بتيالي.

وحال تعيين بتيالي فسيكون المبعوث الثامن إلى ليبيا منذ 2011، بعد الأردني عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، واللبناني طارق متري، والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، واللبناني غسان سلامة، والسلوفاكي يان كوبيتش، والمستشارة الأممية الأمريكية ستيفاني وليامز.

وكان جوتييرش قد رشح باثيلي بعد 8 أشهر من استقالة المبعوث السابق يان كوبيتش من منصبه في ديسمبر الماضي، وتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وقادت وليامز الجهود الأممية في ليبيا حتى انتهاء ولايتها في 31 يوليو لماضي، وسط انقسام مجلس الأمن خلال الشهور الثمانية الماضية على من يتم تسميته في منصب المبعوث الأممي.

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وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الثلاثاء جلسة لمناقشة المستجدات في الملف الليبي، والتي تم التأكيد فيها على وجوب الإسراع بتسمية رئيسا للبعثة الأممية في هذا البلد.

من هو بتيالي؟

وبتيالي هو دبلوماسي سنغالي وُلد، العام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في العام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا. كما سبق وتولى عام 2021 رئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة الأممية في ليبيا، وله جهود في المصالحة بدول النزاعات الأفريقية، إذ ترأس في مايو 2015، منتدى بانغي الوطني للمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبيتالي حاصل على درجة الدكتوراه في جامعة برمنجهام ودكتوراه الدولة في جامعة الشيخ "أنتا ديوب"، وله العديد من الكتب والأبحاث حول التاريخ والسياسة الأفريقية، كما أنه من كبار المسؤولين في بلده، إذ تولى وزارة البيئة من 1993 إلى 1998 ووزارة الطاقة من 2000 حتى عام 2001.

وانتخب بيتالي عضوا في البرلمان لعدة دورات، وخاض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في فبراير 2007، واحتل المركز السادس بنسبة 2.21٪، ورفض النتائج وطعن في صحتها، لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.

 

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