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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد أنور على انستجرام

صدى البلد

نشر الفنان محمد أنور ،صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام" . 

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : ربنا يحميك ، وحشتنا 


ويذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني،.

 

وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

حسن منصور مصطفى خاطر عبير صبري احمد فهمي كريم فهمي صلاح عبد الله الفنان محمد انور

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