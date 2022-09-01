فى آخر أيام الأسبوع.. تعرف على الحالة المرورية اليوم بالطرق

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور اليوم الخميس من داخل غرفة العمليات المركزية للإدارة العامة بمرور الجيزة.

وأكد "الشندويلي"، أن اليوم هو آخر أيام الأسبوع، وبناءا عليه يترتب عليه بعد الأحجام المرورية وتحديدا على الطرق السريعة، ناصحا كل قائدي المركبات بالاتباع التام لقواعد وإرشادات المرور، حيث أن كل الطرق الأن مركبة بأجهزة الرادارات الحديثة وكاميرات المراقبة التي ترصد المخالفة بكافة تفاصيلها.

وتابع أن هناك حالة من السيولة المرورية التامة فى منطقة بوابات تحيا مصر، وهناك بعض الاحجام فقط عند منطقة الكارتة للتحصين، إضافة إلى وجود سيولة مرورية بمحور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك حالة من السيولة المرورية بمنطقة الروبيكي، لافتا إلى أن أفضل حل تحديدا بفترة الذروة الصباحية بالنسبة للقادمين من الإسكندرية إلى الدائري أو المحور، فمن الممكن أن يسلكون طريق روض الفرج، والذى سيذهب مباشرة إلى مناطق وسط العاصمة.