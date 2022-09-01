وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي

قال وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف، إن وفودا من دول غير صديقة تخطط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في روسيا.



وأضاف تشيكونكوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس: "هناك وفود من دول غير صديقة ستشارك في المنتدى هذه السنة".



وأوضح قائلا: "أنا مقتنع بشكل عام أن لدينا أصدقاء في بلدان غير صديقة، وهناك الكثير منهم. وعلى مستوى العمل يعرب اليابانيون والكوريون وغيرهم عن دعمهم لنا"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، فإن التعاون مع روسيا هو مصيري، بسبب قربهما منها ووجود علاقات اقتصادية تاريخية.

وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى الشرق الاقتصادي) في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وتشمل فعاليات المنتدى أكثر من 70 حدثا تجاريا.



وحول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفاد رئيس الإدارة المحلية لمقاطعة زابوروجيا ألكسندر فولجا بأن القوات الروسية صدت محاولة إنزال جوية لقوات أوكرانية في مدينة (إنيرغودار) بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية.



وأضاف ألكسندر فولجا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع القوات الأوكرانية، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.

وأوضح أنه تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران، مشيرا إلى أن العملية ستنتهي قريبا .



وكانت بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت إلى مدينة زابوروجيا، أمس، في طريقها إلى محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه.