رفع أكثر من 300 طن قمامة وأتربة من شوارع الدقهلية

استمرت الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية " مدينة المنصورة وضواحيها" من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.



وقال الدكتور "أيمن مختار" أنه تم رفع 295طن قمامة و 30 طن اتربة بالشوارع والميادين والحدائق العامة والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.



ومن جانبه اوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه تم التنسيق مع المحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ليتم تنفيذ حملات قطاع النظافة والتجميل والإنارة والتشجير لتشمل جميع القطاعات بالمنطقة المركزية.

وأشار إلى أنه تم بالفعل المرور علي جميع القطاعات منها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة سندوب ومنطقة المجزر وشارع العبور وعدد من الشوارع الفرعية وقلونجيل ومنطقة الدراسات كما تم رفع كفاءة الحدائق المفتوحة والمتنزهات ومنها حديقة شجرة الدر وحدائق شارع 306 وتم تهيئة ميدان رمسيس تمهيدا لإعادة زراعتة من جديد.

كما شملت الأعمال رفع كفاءة حدائق المدارس من خلال تهذيب الاشجار ومنها مدرسة فريدة حسان و تم دهان البردورات بشارع مجمع المدارس بسندوب وشارع محمود شاهين وفي مجال الإنارة العامة تم رفع كفاءة الإنارة والخلايا الكهربائية بشارع فريدة حسان وتدعيم الإنارة بحديقة ابو النجا والمختلط وميدان الشهيد بعزبة الشال وشارع فخر الدين.

وقال إن المعدات التي شاركت في الحملات منها سيارات نقل قلاب حمولة ما بين 5و10و20 طن ومكابس و4لودرات بوكيت و2لودر كبير و9سيارات حمولة نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي بشارع الجيش والجمهورية وعبد السلام عارف حمولة 10و12متر مكعب وعدد 2سيارة مكنسية ولودر لرفع الاتربة و2سيارة كهرباء، واضاف انه استمرت الحملات حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.



وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول..

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