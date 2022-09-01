من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

وصلت الأزمة بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة ميريام فارس، إلي طريق مسدود بعد أن أعلنت الأخيرة عزمها اللجوء إلي القضاء بعد التصريحات المتبادلة بين الطرفين والتي أصبحت اشبه بالخناقة علي مواقع التواصل الاجتماعي .

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس في يوليو الماضي بعد أن تم إلغاء حفل كان من المقرر أن يقوم الطرفان إحياءه في السعودية إلا أنه تم إلغاءه في اللحظات الأخيرة ، وقيل آنذاك أن الأمر يعود لعدم جاهزية المسرح ، قبل أن تنتشر شائعات بأن إلغاء الحفل جاء بسبب خلافات بينهما.

وحينها خرجت ميريام فارس وأوضحت قائلة: مفيش خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة”.

ميريام فارس تهاجم فارس كرم :

وعلي ما يبدو أن الاحتقان بين الطرفين ظل مستمرا ، حيث عادت الأزمة من جديد بشكل أعنف من حيث التصريحات بسبب وضع صورة ل ميريام فارس بحجم أكبر من فارس كرم وهو ما جعل الأخير يعلن عن غضبه، وعلق في أحدي البرامج قائلا : "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

ومن جانبها علقت ميريام فارس قائلة: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

فارس كرم وهاشتاج زمن الرقصات

ولم يمر تصريح ميريام فارس مرور الكرام فقد رد عليها فارس كرم عبر صفحته علي موقع التغريدات العالمي قائلا : "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."، ولم يكتفي فارس كرم بتلك التغريدة ولكن ارفق معها هاشتاج ( زمن الرقصات ) .

وعلي الفور نشرت ميريام فارس ردا علي فارس كرم من خلال موقع التغريدات العالمي توتير قائلة: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."