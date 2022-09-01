عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرق عائلة حية.. تل أبيب تحاكم إسرائيلي انهي حياة فلسطيني وزوجته وطفله

قتل عائلة فلسطينية
قتل عائلة فلسطينية بأكملها حرقاً.. تل ابيب تحاكم إسرائيلي

رفضت المحكمة العليا للعدو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس استئناف محاكمة“عميرام بن أوليئيل” قاتل أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية عام 2015، وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية.

وأدين "بن أوليئيل" بإضرام النار في منزل الأسرة، حيث قُتل الوالدان سعد وريهام وابنه علي البالغ من العمر عام ونصف حينها، وأدين في عام 2020 وحكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة، واستأنف على أساس أنه تم الحصول على اعترافه بشكل غير قانوني.


ورفض قضاة محكمة العدو العليا بالإجماع ادعاء "بن أوليئل" بأنه قد تم استجوابه تحت التعذيب من قبل الشاباك، وبالتالي فإن الاعترافات التي تم الحصول عليها منه وكل الإجراءات اللاحقة غير قانونية.

وكانت محكمة العدو الجزئية قد رفضت اعترافين من اعترافاته، لكن الاعتراف الذي تم الحصول عليه منه بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث كان مقبولاً وكان الدليل الرئيسي ضده في محاكمته.

 

وكتب القضاة في قرارهم أن أفعال "بن أوليئيل" “صادمة ومؤثرة للغاية، وجديتهم تتحدث عن نفسها، ويبدو أن أي كلمة مهينة لن تعكس مدى فظاعة الأفعال المرتكبة من القاتل والتي تتعارض مع كل القيم والأخلاق”.

وبخصوص ادعاء بن أوليئل أن اعترافاته جاءت نتيجة التعذيب، علق القضاة أن “القضية تثير صعوبة خاصة في هذا الجانب – فقد ظل المستأنف صامتاً كما ورد في تحقيقه لمدة 17 يوماً، حتى اعترف وكان الاعتراف مصحوباً بأدلة داعمة، بما في ذلك قدرة بن أوليئيل على إعادة بناء المسار الذي سلكه وأفعاله، وإيصال التفاصيل المميزة كما قدم بن أوليئل معلومات عن مركبة سوداء كانت متوقفة بالقرب من الموقع وخصائص النوافذ التي ألقى من خلالها زجاجات المولوتوف.


كما أدين بن أوليئيل في منطقة سكناه في محاولتي قتل وجريمتين لإشعال الحرق وجريمة التآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، وبرأته المحكمة من عضويته في منظمة إرهابية.

وأُدين مستوطن آخر متورط في القضية بالتآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية والانتماء إلى منظمة إرهابية، في حادثة حرق عائلة دوابشة وفي قضايا أخرى.

وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مطروحاً منها فترة اعتقاله، وأُطلق سراحه منذ ذلك الحين.

 

الذعر يصيب قيادات إسرائيل.. الضفة تغلي وانتفاضة جديدة علي الأبواب

أبو مازن يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

إسرائيل فلسطين عائلة دوابشة تل أبيب القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مرتضى منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك إذا انتقل بوبو إلى الأهلي

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

160 جنيهاً للكندوز .. أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

صرخات داخل توك توك.. سائق يتحرش بفتاة في الخليفة

عاجل| مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

بعد تصدرها التريند| نوع غير متوقع من الدايت سر رشاقة الملكة رانيا

للمسافر جواً.. أطعمة ومشروبات تحول رحلتك إلى جحيم

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

فيديو

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ