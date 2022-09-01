لترشيد الكهرباء.. تحرير 689 مخالفة لـ محلات غير الملتزمة بقرار الغلق

لترشيد الكهرباء.. واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (689) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وذلك لترشيد الكهرباء.

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اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الكهرباء: الحكومة بدأت فى ترشيد الاستهلاك والمواطنين عليهم دور

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ثقافة الترشيد مهمة للغاية، موضحًا أن الحكومة بدأت بـ نفسها بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وكشف أن مصر لديها احتياطي كبير من الكهرباء، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الطبيعي، والحصول على عملة صعبة، و المواطنين عليهم دور فى هذا الأمر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الحكومة قررت تخفيف الإنارة فى المبانى الحكومية، وأنه من يوم السبت الماضي بدأت الحكومة فى الترشيد.

ولفت إلى أن الترشيد يعود بالنفع على المواطن، وتكون قيمة الفاتورة منخفضة، وأن الترشيد يخدم الجميع، وأن الدولة تعمل على توفير كميات من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن 60 % من الغاز الطبيعي الذى ينتج فى مصر يحول لـ تشغيل المحولات الكهربائية، و الدولة تستهدف تخفيض 15 %، من النسبة التى تستخدم.

وأوضح أن الغاز الطبيعي يباع فى الخارج بـ 30 دولار، و فى الداخل بـ 3 دولار، فهناك فارق كبير، وفى حالة بيع الغاز سيكون له أشياء إيجابية للجميع.