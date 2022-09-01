انفراد.. نص اعترافات القائم بأعمال عميد دراسات جامعة دمنهور في قضية الرشوة

يواصل موقع “صدى البلد” نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، والتي حصل “صدى البلد” على نصها، بعد إحالة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور و12 آخرين إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشر نصها، أقوال عضو الرقابة الإدارية الذي فجر مفاجأة عن فساد قضية جامعة دمنهور.

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نص اعترافات عميد معهد الدراسات في رشوة جامعة دمنهور

كشفت تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، والتي ينفرد “صدى البلد” بنشر نصها، أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً ـ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، حصل لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية "أوتوكلافات"، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشركتهما وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل فحص واستلام أعمال وصرف المستحقات المالية عنها.

نص اعترافات القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا في قضية جامعة دمنهور

س/ كيف يستقيم تسترك على المدعو عبيد عبد العاطي رئيس جامعة البحيرة رغم إقرارك سلفاً طلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته و الإخلال بواجباتها؟

ج/ أنا معنديش تفسير للموضوع ده غير إنه من جوايا في حاجات أنا كنت حابب أقولها وحاجات تانية محتفظ بيها لنفسي من باب الستر ومعنديش رد أكتر من كده.

س/ ما عدد الأجهزة التي وردتها من الباطن للمعهد رئاستك؟

ج/ هو حوالي أربعة عشر جهاز أنا ذكرتهم بالتفصيل بجلسة التحقيق اللي فاتت.

س/ ما أنواعها وأغراضها؟

ج/ أنا مش متذكر بالظبط الأسماء، بس أنا قلت عليهم بالتفصيل لما اطلعت على مستندات عمليتي توريد الأجهزة.

قضية رشوة

س/ متى ابتعتها؟

ج/ هو أنا مشترتش الأجهزة دي على مرة واحدة، بس هما كلهم اشترتهم على فترات ما بين سنة ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

س/ من أين جرى ابتياعها؟

ج/ هي الأجهزة كلها أنا اشتريتها من أمريكا.

س/ لمَ اخترت تلك الدولة دون غيرها لابتياعها؟

ج/ لأني زي ما ذكرت قبل كده إنى كنت بتردد على أمريكا باستمرار علشان أولادي عايشين هناك ومعروف في المجال ده إن أمريكا فيها ميزة في إن الأجهزة اللي في التخصص ده متاحة.

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س/ ما قيمة كل منها؟

ج/ أنا مش بعرف أفسر قيمة كل جهاز فيهم بكام، بس زي ما ذكرت قبل كده إنه أغلى جهاز فيهم اللي هو NMR اللي أنا قلت عليه بالتفصيل قبل كده في التحقيق، وهو كلفني بالإفراج الجمركي بتاعة حوالي ستمائة ألف جنيه، وباقي الأجهزة قيمتها الإجمالية في حدود أربعمائة ألف.

س/ ما الذي دفعك لشراء تلك الأجهزة وبيعها للشركات العاملة في ذلك المجال رغم حظر عملك في النشاط التجاري حسبما قررت؟

ج/ هو ده اللي حصل وأنا عملت كده لأن السفرية كانت تكلفني والأجهزة كانت تكلفني وكنت عايز يبقى ليا ربح فيها فده اللي خلاني أعمل كده.

س/ كيف جرى إدخال الأجهزة المار بيانها للبلاد؟

ج/ هي الأجهزة كلها صغيرة وكنت بدخلها معايا في شنط السفر عادي فيما عدا جهاز NMR واللي أنا ذكرت قبل كده إنى دخلته لمصر من خلال شركة هي اللي عملت الإفراج الجمركي بتاعه وأخذت مائتين ألف جنيه تقريباً مقابل كده، وسبق وقلت قبل كده إنى مش فاكر بياناتها خالص.

س/ أين احتفظت بالأجهزة؟

ج/ هي الأجهزة دي كلها بعد ما دخلت مصر على مراحل احتفظت بها في شقة ملكي في منطقة سموحة في الإسكندرية في عمارة رقم 9 مساكن أعضاء هيئة التدريس.

نص اعترافات المتهم في قضية رشوة جامعة دمنهور

س/ ما مدة احتفاظك بها؟

ج/ أنا قعدت محتفظ بالأجهزة دي في البيت اللي قلت عليه لحد ما تم تعييني القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وفي أواخر ۲۰۲٠ بدأت أوردهم للمعهد عندي من الباطن زي ما ذكرت قبل كده.

س/ ما سبب احتفاظك بها طيلة تلك الفترة رغم عدم توليك عمادة المعهد حينها؟

ج/ هو أنا فضلت محتفظ بيهم الفترة دي كلها لأني كنت مستقل إني ألف على الشركات بيهم علشان يشتروها، فعشان كده خلتهم عندي في البيت لحد لما أشوف هبقى أتصرف فيها إزاي.

س/ ما الذي دعاك لابتياعها إذًا؟

ج/ هي الأجهزة دي حياتي كلها، وأنا سبق قبل كده إني جبت أجهزة اتبرعت بيها لجامعة طنطا أيام لما كنت في بعثة في روسيا، فكان في دماغي إن لو معرفتش أتصرف فيهم ممكن أتبرع بيهم للجامعة، وفضلوا عندي في البيت لحد ما اقترحت إنى أعمل المشروع القومي لقياس الأثر البيئي، وعملت حصر بالأجهزة اللي المعهد عندي محتاجها وعرضته على الدكتور عبيد، رئيس الجامعة، وحطيت فيه الأجهزة اللى انا اشتريتها زي ما وضحت قبل كده.

قضية رشوة

س/ كم عدد الأجهزة محل ذلك الحصر؟

ج هو مجموعهم حوالي 40 جهاز، وفي أول مرحلتين اللي تموا كان الإجمالي بتاع الأجهزة حوالي ٢٥ جهاز.

س/ أكان المعهد في احتياج لها جميعها؟

ج/ أيوه المعهد عندي كان محتاج الأجهزة دي كلها.

س/ هل من قبيل المصادفة احتياج المعهد لذات عدد ونوعية الأجهزة التي قمت بابتياعها؟

ج/ هو فعلاً المعهد كان محتاج الأجهزة اللي انا اشتريتها كلها، وأنا ساعة لما جبت الأجهزة دي من قبل ما تولى عمادة المعهد والكلام ده إن الجامعة عندنا محتاجة الأجهزة دى والكلام ده من واقع خبرتي في التخصص بتاع العلوم والمعامل والكلام ده، وزي ما ذكرت قبل كده إني اعتمدت في حصر الأجهزة اللي المعهد عندي محتاجها على خبرتي وعلى خبرة أساتذة كتير في مجالات الزراعة والصيدلة والطب البشري والعلوم، وأنا ذكرت قبل كده في التحقيق الأسس والمعايير اللي أنا بعتمد عليها في حصر الأجهزة.

س/ ما القيمة التقديرية لتلك الأجهزة؟

ج/ أنا زي ما ذكرت قبل كده إن المشروع ده قيمته التقريبية حوالى ٢٠ مليون جنيه، ولما عرضت الأمر على الدكتور عبيد قالي إننا هنفذه على أكثر من مرحلة لأن ميزانية الجامعة مش هتسمح إننا ننفذه مرة واحدة.