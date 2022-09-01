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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن أسر القوات الأوكرانية بعد هجوم فاشل علي محطة زابوريجيا

حرب روسيا واوكرانيا
حرب روسيا واوكرانيا

أعلن فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا الأوكرانية، أن ثلاثة جنود أوكرانيين، شاركوا في محاولة فاشلة للاستيلاء على محطة زابوريجيا النووية، صباح اليوم الخميس، قد تم أسرهم أحياء.

وقال المسؤول في مقابلة مع التلفزيون الروسي، إن “اثنين من الثلاثة أصيبوا وهما في حالة خطيرة”، مضيفا أن “الأطباء يكافحون لإنقاذهم”.

وزعم أن 12 جنديًا أوكرانيًا ما زالوا يقاتلون ضد القوات الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن كييف أرسلت مجموعات كوماندوز في محاولة للاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “كانت هناك مجموعتان منفصلتان من مجموعات التخريب قوامها 60 جنديًا، واستخدمت ستة قوارب لعبور خزان كاخوفكا والهبوط على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من المنشأة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم، وحاولوا الاستيلاء على المحطة من القوات الروسية التي تحرسها”.

وقال الجيش الروسي إنه اتخذ إجراءات “لتدمير العدو، بما في ذلك من خلال نشر طائرات دعم جوي”.

وزعمت الدفاع الروسية أنه بعد حوالي ساعتين من هبوط قوات الكوماندوز، بدأت المدفعية الأوكرانية قصف موقع معين بالقرب من مدينة إنرجودار. 

ووفقا للبيان، فإنه من المقرر أن يمر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين كانوا في طريقهم لزيارة المنشأة، بالمنطقة.

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وقالت الدفاع الروسية إن “استفزاز نظام كييف يهدف إلى عرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.

وتقع زابوريجيا تحت السيطرة الروسية منذ مارس. 

وفي أغسطس، استُهدف الموقع النووي بهجمات منتظمة بالمدفعية والطائرات بدون طيار، والتي ألقت موسكو وكييف باللوم فيها على بعضهما البعض. 

كما زعم المسؤولون الأوكرانيون أن الجيش الروسي كان يستخدم المصنع كقاعدة عسكرية، وينشر أسلحة ثقيلة هناك. 

ونفت موسكو هذه الاتهامات، قائلة إنه ليس لديها سوى حراس مدججين بالسلاح للدفاع عن المنشأة.
 

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