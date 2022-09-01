جرأة جديدة لـ هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بإطلالة مثيرة |شاهد

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت جدلا كبيرا بمايوه أكثر جرأة من سابقه، والذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل بين أوساط رواد السوشيال ميديا.





ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلون وتوب مكشوف جمع بين الألوان المبهجة الأخضر والبرتقالي والأصفر أيضا.

تتميز هيفاء وهبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



الفنانة هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة "تيجي"،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى الماضي على قناتها الرسمية على يوتيوب.

واقتربت أغنية "تيجي" لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يوم واحد من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء وهبي في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالاتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.



