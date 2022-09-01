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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستقبل وطن الإسكندرية يطلق مبادرة للتوعية بالتغيرات المناخية

مستقبل وطن يطلق حملات
مستقبل وطن يطلق حملات بيئية في الإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، مبادرة لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغيرات المناخية وآثارها، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 )، وفي إطار الدور المجتمعى الذي ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تدعم الدولة المصرية.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، إن مصر تضع قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ، فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ.

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وأضاف ضيف الله أن هذه الفعاليات تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.


من جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب وعضو مجلس النواب، إن هذه المبادرة تؤكد التزام الحزب بجهود الدولة المصرية الرامية للتصدي لقضية تغير المناخ، باعتباره تحديًا عالميا، حيث يؤثر تغير المناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأضاف خالد شلبي أن المشاركة المباشرة في هذه الفعاليات والمبادرات، وخاصة من فئة الشباب تتضمن التواصل والتفاعل مع الشباب والمجتمع المدني من أجل زيادة حجم الوعي لدى شبابنا بتلك القضية وأهميتها في التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن عدد من الفعاليات من ضمنها التشجير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين، فضلاً عن حملات لتنظيف الشواطئ، وحملة طرق أبواب للحفاظ على "بيئة نظيفة". 

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وفي أمانة الدخيلة، شاركت هيئة مكتب الأمانة برئاسة محمود عادل عبدالكافي، أمين القسم، في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون شجرة" بمنطقة مساكن طلعت مصطفى، لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المنطقة.


كما قامت الأمانة برفع كفاءة النظافة وتجميل مساكن طلعت مصطفى حيث تم طلاء ودهان الأرصفة بالشارع الرئيسي وكذلك تم زراعة عدد من الأشجار لتجميل المنطقة ورفع المظهر الحضاري بالمنطقة. وبالتعاون مع الحي، تم صيانة و تطهير شنايش وبالوعات الصرف بالمساكن وتم صيانه عدد من الكشافات وأعمدة الإنارة بمحيط المساكن ورفع المخلفات ودهان محيط مسجد معاذ بن جبل بالهانوفيل.


وفي أمانة مينا البصل، برئاسة إيهاب شحاته، انطلقت اليوم فاعلية "بيئة نظيفة" بالتعاون مع شركة نهضة مصر ، من أجل رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالي لمنطقة مساكن جنوب المتراس.


وفي العامرية ثان، أطلقت هيئة مكتب أمانة العامرية ثان، برئاسة زكريا ناصف رحيم، حملة "بيئة نظيفة"، لتطهير ورفع المخلفات من عدد من مناطق العامرية مساندة لدور الدولة في الحفاظ على بيئة نظيفة للجميع.


يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب بتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين

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