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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مدرسة تحيا مصر الابتدائية في سيدي عبد الرحمن

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة تحيا مصر الابتدائية في قرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمحافظة مطروح.


واستمع مدبولي لشرح من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حول المشروع لافتا أنه تم رصد ارتفاع متوسط عدد المواليد - 500 طفل/ سنة، وذلك من خلال تحليل بيان المواليد لـ 6 أعوام سابقة، ومن هنا كان الاحتياج لإنشاء مدرسة ابتدائية جديدة تشمل 29 فصلا ومنطقة للملاعب،ومبنى رياض أطفال لتخفيض كثافة الفصل الواحد من 1015 طالبا إلى 36 طالبا.

وأضاف أنه تم الربط الشبكي مع بنك المعرفة وتزويد المدرسة بنظام المراقبة بالكاميرات ونظام الامتحانات الإلكترونية.

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