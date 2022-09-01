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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع التشيكية: وزير الدفاع الأمريكي يزور براغ الأسبوع المقبل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

ذكرت وزارة الدفاع التشيكية أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، العاصمة "براغ"، الأسبوع المقبل.


وأضافت الوزارة- حسبما نقل راديو "براغ" الدولي، اليوم /الخميس/- أن أوستن سيعقد مباحثات مع نظيرته التشيكية يانا تشيرنوخوفا، ورئيس وزراء البلاد بيتر فيالا، يوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تركز على المساعدات المقدمة لأوكرانيا والوضع الأمني الحالي.


وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي بعد زيارة تشيرنوخوفا للولايات المتحدة، في وقت سابق العام الجاري، حيث ناقشت خلالها- ضمن أمور أخرى- تحديث الجيش التشيكي، كما قررت حكومة بلادها مؤخرًا إطلاق مفاوضات مع واشنطن بشأن شراء طائرات من طراز "F-35".

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