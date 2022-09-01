عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023|تعليم القاهرة تبيع استمارة القبول الالكترونية بـ100 جنيه

تنسيق رياض الاطفال
تنسيق رياض الاطفال 2023

فوجئ أولياء امور الاطفال المقبولين في تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة ، برسالة تؤكد أنه تم القبول بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الطلب من خلال التوجه لأقرب منفذ فوري ودفع 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تحت بند (مقابل خدمة إلكترونية) ، وذلك على كود ( 9187092829)

وشددت رسالة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المنشورة على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة دفع رسم 100 جنيه مقابل خدمة إلكترونية ، حيث انه بعد الدفع يمكن لولي الامر الاستعلام من جديد بالرقم القومي على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة لتظهر له استمارة قبول الطلب.

استمارة القبول بـ 100 جنيه

وتم التأكيد على ضرورة طباعة استمارة قبول الطلب من على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة والتوجه بها مع فاتورة رسم 100 جنيه مقابل خدمة إلكترونية إلى المدرسة المقبول بها الطالب لإتمام الطلب

كما تم تحذير اولياء امور التلاميذ المقبولين عبر رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة ، بأنه في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

جدير بالذكر أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 أعلنتها منذ قليل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على موقعها الرسمي على الانترنت

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عنها الان من خلال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الضغط على  https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult 

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 ، على ضرورة أن يتم دفع المصروفات لمن تم قبولهم من تاريخ 2022/9/4 ولمدة خمس عشر يوما فقط والا يعتبر القبول لاغياً.

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023  أنه من لم يقبل بالمرحله الأولى عليه أن ينتظر المرحلة الثانية والثالثة والرابعة على الموقع الإلكتروني فقط اعتبارا من 2022/10/13 .

كما أشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر  رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023  ، إلى أنه لايوجد تعديلات لمن تم قبولهم في أي مرحلة لهذا العام الدراسي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

  • ادخل على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult 

  • قم  بإدخال الرقم القومي للطفل بشكل صحيح على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023
  •  ثم اضغط على ايقونة بحث الموجودة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المعلنة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022  تخص رياض الاطفال بالمدارس الرسمية لغات او المدارس المتميزة ، مشددة على أن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten هو الرابط الرسمي الوحيد للنتيجة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع اجراءات تنسيق رياض الاطفال 2022 الخاص بـ kg1 يتم بشكل إلكتروني فقط ، ولا يتم قبول أي تأشيرات استثنائية بشأنه نهائيا

تنسيق رياض الاطفال 2023 تنسيق رياض الأطفال رياض الاطفال 2023 رياض الأطفال تنسيق Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الفوضى العارمة بالعراق مشهد حزين على كل الدول العربية ..فيديو

وزيرة الهجرة : توفير محفزات للمصريين بالخارج لتعظيم الاستثمارات في مصر

تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

محمود عزب: خلال تقليد شخصية سمير الإسكندرانى الكراسى وقعت بالناس من الضحك

4 صدمات تنتظر الفرعون.. حكاية أصعب اللحظات في مسيرة محمد صلاح

مصطفى بكري: عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم AFFINITY..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روب وعقد ألماظ .. ياسمين صبري بإطلالة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يستحق التجربة يقضي عليه نهائيا

تصدرت التريند .. شاهد صور دنيا سمير غانم مع زوجها

أوقف هذا الدواء.. أعراض النقرس وطرق التخلص منه نهائيا تستحق التجربة

فيديو

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول بالقوات المسلحة

هل سيجري هدم مقبرة طه حسين .. وما سر الكتابات الحمراء على مدفن عميد الأدب العربي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ