نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023|تعليم القاهرة تبيع استمارة القبول الالكترونية بـ100 جنيه

فوجئ أولياء امور الاطفال المقبولين في تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة ، برسالة تؤكد أنه تم القبول بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الطلب من خلال التوجه لأقرب منفذ فوري ودفع 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تحت بند (مقابل خدمة إلكترونية) ، وذلك على كود ( 9187092829)

وشددت رسالة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المنشورة على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة دفع رسم 100 جنيه مقابل خدمة إلكترونية ، حيث انه بعد الدفع يمكن لولي الامر الاستعلام من جديد بالرقم القومي على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة لتظهر له استمارة قبول الطلب.

استمارة القبول بـ 100 جنيه

وتم التأكيد على ضرورة طباعة استمارة قبول الطلب من على رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة والتوجه بها مع فاتورة رسم 100 جنيه مقابل خدمة إلكترونية إلى المدرسة المقبول بها الطالب لإتمام الطلب

كما تم تحذير اولياء امور التلاميذ المقبولين عبر رابط تنسيق رياض الاطفال 2023 محافظة القاهرة ، بأنه في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

جدير بالذكر أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 أعلنتها منذ قليل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على موقعها الرسمي على الانترنت

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عنها الان من خلال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 ، على ضرورة أن يتم دفع المصروفات لمن تم قبولهم من تاريخ 2022/9/4 ولمدة خمس عشر يوما فقط والا يعتبر القبول لاغياً.

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 أنه من لم يقبل بالمرحله الأولى عليه أن ينتظر المرحلة الثانية والثالثة والرابعة على الموقع الإلكتروني فقط اعتبارا من 2022/10/13 .

كما أشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 ، إلى أنه لايوجد تعديلات لمن تم قبولهم في أي مرحلة لهذا العام الدراسي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ادخل على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult

قم بإدخال الرقم القومي للطفل بشكل صحيح على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ثم اضغط على ايقونة بحث الموجودة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المعلنة على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 تخص رياض الاطفال بالمدارس الرسمية لغات او المدارس المتميزة ، مشددة على أن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten هو الرابط الرسمي الوحيد للنتيجة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع اجراءات تنسيق رياض الاطفال 2022 الخاص بـ kg1 يتم بشكل إلكتروني فقط ، ولا يتم قبول أي تأشيرات استثنائية بشأنه نهائيا