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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأبيض الجذاب.. ليلى علوى تبرز أنوثتها على الشاطئ

ليلى علوي
ليلى علوي

حرصت الفنانة ليلى علوى علي مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير لها من الاجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهرت ليلى علوى علي شاطئ البحر باطلالة جذابة مرتدية فستان انيق باللون الأبيض، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي اكتافها، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.
 


 

أحدث  أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي. 

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل. 
 

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٠١_٢١٠١٢٨
ليلى علوي اللون الابيض أعمال ليلى علوي جلسة تصوير علي شاطئ البحر تبرز انوثتها مسلسل منو رة بأهلها

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