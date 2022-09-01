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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلد ثعبان.. جورجينا بإطلالة جريئة من مهرجان فينيسيا

جورجينا
جورجينا

نشرت جورجينا ، صديقة لاعب الكرة كرستيانو رونالدو،  صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جديدة ومختلفة.

 

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وتألقت جورجينا، بفستان أنيق ومختلف من جلد التعبان باللون الابيض والزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت جورجينا في المكياج على الالوان البنيه الناعمة التي تبرز جمال عيونها،  ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت جورجينا، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز اللافت.

واختارت جورجينا، أن تضع عقد مميز ومختلف باللون الفضي حول الرقبة لاكمال ظهورها 

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