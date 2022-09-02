أستاذ باطنة : جائحة كورونا أطاحت بـ ترامب وتم استغلالها سياسيا..فيديو

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه لا يوجد أي دولة في العالم استطاعت أن تقوم بما قامت به مصر في ملف المبادرات الصحية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال تلك المبادرات.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، أن ما يتردد بشأن وجود مؤامرات وراء جوائح ، ليس صحيحا، مؤكدا أن كورونا فيروس حقيقي، وانتشاره واقعي، وليس مخلقا،

وتابع أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه قد سبق ظهور نوعيات سابقة مشابهة بينها إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن أمريكا لم تكن مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، والأزمة ضخمت بشكل كبير.

تم استغلالها

وأشار أسامة حمدي إلى أن جائحة كورونا أطاحت بـ ترامب وتم استغلالها سياسيا





