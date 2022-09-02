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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعلامة النصر.. زيزو يشارك جمهوره صوراً من عطلته الصيفية

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر زيزو بإطلالة صيفية من اجازته، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

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مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

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قاعد ولا ماشي.. مرتضي منصور يخرس الألسنة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

من جانب آخر، وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنتخب بشأن العرض الذي تلقاه من الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن زيزو اخبره خلال تتويج الفريق بدرع الدوري برغبته في البقاء داخل الزمالك مشددا أن الشرط الجزائي في عقد زيزو ٤٠ مليون جنيه.

وأضاف مرتضي منصور قائلا ل زيزو “ بلاش تغير العتبة …ناس كتير غيرت العتبة و مستواها بقي سيىء ” مشددا أن زيزو تألق في الزمالك ولكن ربما لن ينجح ويتألق في فريق آخر .

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