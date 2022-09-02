بعلامة النصر.. زيزو يشارك جمهوره صوراً من عطلته الصيفية

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر زيزو بإطلالة صيفية من اجازته، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

من جانب آخر، وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنتخب بشأن العرض الذي تلقاه من الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن زيزو اخبره خلال تتويج الفريق بدرع الدوري برغبته في البقاء داخل الزمالك مشددا أن الشرط الجزائي في عقد زيزو ٤٠ مليون جنيه.

وأضاف مرتضي منصور قائلا ل زيزو “ بلاش تغير العتبة …ناس كتير غيرت العتبة و مستواها بقي سيىء ” مشددا أن زيزو تألق في الزمالك ولكن ربما لن ينجح ويتألق في فريق آخر .