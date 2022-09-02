طليقة جورج الراسي: كان سيتزوج زينة المرعبي وأمتلك أدلة على وجود علاقة بينهما

كشفت الموديل جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي الكثير من الأسرار عن والد ابنها الراحل، وسبب غيابها عن جنازته.

وقالت جويل حاتم في أول مقابلة تلفزيونية لها، إنها لم تتقبل خبر وفاة جورج الراسي في البداية، لكنها اضطرت لإخبار ابنه "جو" بعدما تابع الخبر عبر تيك توك والسوشيال ميديا.

وأكدت جويل حاتم طليقة جورج الراسي على أنها لم تحضر جنازته لأنها ترفض القبول بفكرة رحيله، ولم ترغب في إضافة مزيد من البروباجاندا حولها في حالة انهيارها.

وأوضحت طليقة جورج الراسي، أنها لا تملك رقم هاتف نادين الراسي ولم تكن على تواصل معها خلال السنوات الماضية كاشفة:" كمان أنا وجورج عاملين بلوك لبعضنا".

وبشكل مفاجئ، تحدثت طليقة جورج الراسي عن حقيقة علاقته مع زينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث، بعدما تداولت القنوات اللبنانية خبر أنها كانت مديرة أعمالها.

وأشارت جويل حاتم إلى أنها تملك الأدلة والإثباتات على أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفية مع زينة المرعبي وهي سيدة مسلمة، وكان سيتزوجها لولا وفاتهما في حادث السيارة المأساوي.

كما كشفت جويل حاتم عن ارتباطها بأحد الأشخاص المقيمين خارج لبنان، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتزوج جورج الراسي حتى تتمكن من اتخاذ نفس الخطوة بعد انفصال دام 7 سنوات بينهما.

وأكدت أن زواج جورج الراسي من زينة المرعبي حرية شخصية، مشيرة إلى أنه كان سيريحها من خلافات الحضانة وغيرها.

وطلبت جويل حاتم من الجميع التوقف عن الحديث بأي سوء عن والد ابنها الراحل، مشيرة إلى أنها سعيدة بأنه أخذ حقه من الشهرة بعد رحيله وهو ما لم يجده أثناء حياته.