حملت منه بالغلط ويتهمونها بقتله.. طليقة جورج الراسي تفتح النار على أسرتهما

فتحت الموديل جويل حاتم طليقة الفنان جورج الراسي النار على أسرتهما في تصريحات لها عبر خاصية الاستوري على تطبيق واتساب نقلتها عدد من الصحف اللبنانية.

حقيقة زواج جورج الراسي وجويل حاتم

وكشفت جويل حاتم الكثير من التفاصيل عن حياتها وعائلتها ووالدها الذي هاجمته بشدة في رسائلها عبر واتساب، ووجهت له كلمات سباب بعد انتقاده لتصريحاتها مؤخرا.

وقالت طليقة جورج الراسي إنها أجبرت على الزواج منه بعدما حملت في طفلهما الوحيد، الذي قالت عنه في تصريحات تلفزيونية أنها لا ترغب في إنجاب المزيد وستكتفي به.

وحملت جويل حاتم والدها وعائلة الراسي مسئولية زواجها الفاشل من جورج الراسي لأنها حملت منه بالخطأ، وطلبت من حسن نصر الله التدخل لحمايتها وابنها ومساعدتها.

وأكدت طليقة جورج الراسي على أنها لم تفقد عقلها بعد كما يتهمها البعض، لامتلاكها جميع الأدلة والوثائق على هاتفها التي تؤكد تصريحاتها.

وقالت جويل حاتم إن جورج الراسي لم يكن يحبها، ولكنها تزوجها تحت ضغط عائلتهما من أجل ابنه الذي أحبه كثيرا فيما بعد ولكنها انفصلت عنه بعد عام واحد من إنجابه.

اتهام جويل حاتم بقتل جورج الراسي

كشفت الموديل جويل حاتم عن مفاجأة تغير مسار الأحداث بعد أيام من جنازة زوجها السابق الفنان جورج الراسي الذي راح ضحية حادث سيارة مروع.

وقالت جويل حاتم طليقة جورج الراسي في ستوري لها عبر تطبيق واتساب نشرها موقع LBC:" بعتذر من الكل، أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم بتهدد بخصوص قصص خصها ببيت الراسي".

وأوضحت في تصريحها الصادم:"مش هني بس ناس بيحبوون متهميني بقتلو وقصص بتقرف.. تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلأ ليشوفوا الأدلة ويتخدوا الإجراءات.. ما فيني رد على ولا حدا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا".

زواج جورج الراسي وزينة المرعبي

كشفت الموديل جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي الكثير من الأسرار عن والد ابنها الراحل، وسبب غيابها عن جنازته.

وقالت جويل حاتم في أول مقابلة تلفزيونية لها، إنها لم تتقبل خبر وفاة جورج الراسي في البداية، لكنها اضطرت لإخبار ابنه "جو" بعدما تابع الخبر عبر تيك توك والسوشيال ميديا.

وأكدت طليقة جورج الراسي على أنها لم تحضر جنازته لأنها ترفض القبول بفكرة رحيله، ولم ترغب في إضافة مزيد من البروباجاندا حولها في حالة انهيارها.

وأوضحت طليقة جورج الراسي، أنها لا تملك رقم هاتف نادين الراسي ولم تكن على تواصل معها خلال السنوات الماضية كاشفة:" كمان أنا وجورج عاملين بلوك لبعضنا".

وبشكل مفاجيء، تحدثت طليقة جورج الراسي عن حقيقة علاقته مع زينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث، بعدما تداولت القنوات اللبنانية خبر أنها كانت مديرة أعمالها.

وأشارت جويل حاتم إلى أنها تملك الأدلة والإثباتات على أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفية مع زينة المرعبي وهي سيدة مسلمة، وكان سيتزوجها لولا وفاتهما في حادث السيارة المأساوي.

كما كشفت جويل حاتم عن ارتباطها بأحد الأشخاص المقيمين خارج لبنان، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتزوج جورج الراسي حتى تتمكن من اتخاذ نفس الخطوة بعد انفصال دام 7 سنوات بينهما.

وأكدت جويل حاتم على أن زواج جورج الراسي من زينة المرعبي حرية شخصية، مشيرة إلى أنه كان سيريحها من خلافات الحضانة وغيرها.

وطلبت جويل حاتم من الجميع التوقف عن الحديث بأي سوء عن والد ابنها الراحل، مشيرة إلى أنها سعيدة بأنه أخذ حقه من الشهرة بعد رحيله وهو ما لم يجده أثناء حياته.