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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. محاولة اغتيال فاشلة لنائبة رئيس الأرجنتين

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن شرطة الأرجنتين ألقت القبض على رجلٍ لإقدامه على تصويب سلاح باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء عودتها إلى منزلها.

وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كريستينا كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها.

وقال وزير الأمن في الأرجنين انيبال فيرنانديز في بيان صحفي مقتضب: "الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص".

مظاهرات دعم

والخميس الماضي، شهدت مدن عدة في الأرجنتين مسيرات لدعم نائبة رئيس الأرجنين كريستينا كيرشنر بما في ذلك تجمع بالقرب من منزلها في بوينوس آيرس، بعدما طلبت النيابة خلال الأسبوع الجاري حكما بالسجن بحقها في قضية فساد.

وأعلنت حركات أو أحزاب مقربة من حكومة يسار الوسط البيرونية عن مزيد من التجمعات في الأيام المقبلة، تحت شعار "الشعب يدافع عن كريستينا"، بينها تظاهرة كبرى السبت في بوينوس آيرس بمبادرة الئتلاف الحاكم "جبهة تودوس".

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وصرح ماريانو ريكالدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدالة (بيروني) العضو في الائتلاف الحكومي "في نهاية هذا الأسبوع سنخرج إلى ساحات المدينة في كل البلاد، في حالة تأهب واستعداد للتعبئة".

وتجمع مئات الأشخاص مساء الخميس بوينوس آيرس لفترة طويلة كما حدث في الليالي السابقة هذا الأسبوع، بالقرب من منزل الرئيسة السابقة وهم يغنون ويرددون هتافات دعم لكيرشنر بينها "كريستينا رئيسة!".

قضايا فساد

وكان الادعاء طلب الإثنين حكما بسجن كيرشنر 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية احتيال وفساد تتعلق بمنحها عقودا في معقلها سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين من 2007 إلى 2015.

وشنت كيرشنر التي تتمتع بشعبية كبيرة لكنها تسبب انقساما أيضا وما زالت مؤثرة في الحياة السياسية للبلاد هجوما مضادا مدينة "اضطهاد قضائي" و"محاكمة للبيرونية" من قبل قضاء أصبح أداة بيد المعارضة اليمينية.

ودفعت تصريحاتها اليسار البيروني وعلى رأسه السلطة التنفيذية ووزير العدل، إلى التعبئة ومهاجمة "انحياز" المحكمة التي طلبت الحكم.

وبحسب قناة "فرانس 24"، لن يصدر الحكم قبل نهاية 2022 في قضية الفساد هذه. وفي هذه الحالة قد لا تذهب كيرشنر إلى السجن لأنها تتمتع بحصانة برلمانية بصفتها رئيسة لمجلس النواب.

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