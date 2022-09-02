أحمد الفيشاوي يواصل تصوير فيلم رهبة

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير احداث فيلم “رهبة” في شوارع القاهرة حيث انتهى من بعض المشاهد في طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وكان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بدأ تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبة"، تأليف: محمد علام، إنتاج: شركة الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

ويشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "الدعوة عامة" بجانب الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الفيلم هو ثاني تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي (كيمز) بعد فيلم الخطة العايمة، من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج تامر فرج.