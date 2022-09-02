وزير الدفاع الروسي: لم ننقل أسلحة ثقيلة إلى موقع محطة زابوروجيا النووية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تنقل أسلحة ثقيلة إلى موقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال شويجو، إن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا النووية، ينذر بكارثة في أوروبا، واصفا الهجمات الأوكرانية على المحطة بـ "الإرهاب النووي".

وأضاف شويجو أن "مهمة روسيا هي ضمان التشغيل الآمن لمحطة زاباروجيا ونتوقع أن يتم عرض نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجتمع الدولي".

وطلبت روسيا، أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن محطة زابوروجيا النووية الثلاثاء المقبل.

ويتزامن المطلب الروسي مع مغادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لمحطة زابوروجيا التي تسيطر عليها موسكو جنوبي أوكرانيا.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم)، عبر تليجرام، أمس، إن 5 ممثلين عن الوكالة سيبقون في مجمع المحطة، ويرجح بقاؤهم حتى الثالث من سبتمبر الجاري.

لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت نقلا عن ألكسندر فولجا مدير الإدارة المعينة من روسيا في مدينة إنرهودار المجاورة أن ما يتراوح بين ثمانية إلى 12 مفتشا نوويا دوليا سيبقون في المحطة بعد مغادرة جروسي.