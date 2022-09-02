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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار برنامج المناخ العالمي: مصر نجحت في القضاء على السحابة السوداء

مخلفات قش الأرز
مخلفات قش الأرز

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر استطاعت القضاء على ما يسمى بأزمة السحابة السوداء ونوبات التلوث الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز .

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب خلال مداخلة هاتفية في نشرة الاخبار على قناة dmc أن حجم حرق مخلفات قش الأرز كان ضخم جدا، مشيرا إلى أن فدان الأرز الواحد كان ينتج عنه من ٣ لـ ٥ ملايين طن مخلفات.

وأوضح "علام" أن مخلفات قش الأرز أصبحت تستخدم كسماد عضوي أو وقود وهو ما ساهم بدوره في توفير مادي ملحوظ في الريف المصري.

 

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