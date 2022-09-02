8 أرقام مهمة في حياة المخرج الراحل علي عبد الخالق.. تعرف عليها

رحل عن عالمنا منذ لحظات المخرج الكبير علي عبد الخالق بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز ال٧٨ عاما.

مشوار علي عبد الخالق فى الإخراج





وعلى مدار أكثر من ٥٠ عاما قدم المخرج الكبير علي عبد الخالق الكثير من الأعمال التى جعلته من أبرز مخرجين السينما المصرية وأيضا العربية، وفي هذا التقرير نرصد أهم أهم معلومات يجب أن تعرفهم عن المخرج الراحل.

أرقام مهمة في حياة علي عبد الخالق





١- درس فى المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام ١٩٦٦

٢ـ بدأ مسيرته فى الإخراج بتقديم الأفلام التسجيلية ومن أشهر هذه الأفلام أنشودة الوداع

٣ـ فيلم أغنية على الممر أول أفلامه فى السينما عام ١٩٧٢

٤ـ فى الثمانينيات قدم ثنائى مع المؤلف محمود أبو زيد وأخرج اهم أفلامه وهي جري الوحوش والبيضة والحجر والعار والكيف.

٥ـ نجمة الجماهير أول عمل تفزيوني يقدمه فى الدراما عام ٢٠٠٣

٦ـ قام بتأليف أربعة أعمال وكان أهمهم السادة المرتشون وأربعة فى مهمة رسمية لأحمد زكي

٧ـ أخرج عمل فوازير واحد فقط وكان بعنوان دولا وأمشير وزغلول ليونس شلبي وأحمد بدير

٨ـ ٤٠ فيلم قدمها فى السينما لأهم النجوم منهم أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وغيرهم.





أخر تصريحات المخرج الراحل

وقال المخرج الراحل على عبدالخالق في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc بعد تعرضه لمرض السرطان :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".

وأضاف على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”. وأوضح علي عبد الخالق :"الوزارة تتواصل معي عن طريق المتحدث الرسمي لها، وطلبوا مني كل التحاليل والأشعة، وفي انتظار ما سيحدث، لكن أبدوا الروح الطيبة والدعم".

وحول تكاليف ومدة العلاج، قال: العلاج يكون حسب نوع المرض، ويوجد علاج بحقنة شهرية تكلفتها 100 ألف جنيه، وهناك علاج بالأقراص، لكن علاج السرطان عموما مكلف جدا، ونقابة الممثلين تقف معي، وأيضا نقابة السينمائيين، لكن لهم حدود، ولا يستطيعون دفع 500 أو 600 ألف جنيه لعلاج شخص".