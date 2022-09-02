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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ مسجد السيدة نفيسة .. صلاة جنازة علي عبد الخالق ظهر غدٍ

علي عبد الخالق
علي عبد الخالق

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أنه تم تحديد بعد ظهر غدٍ السبت موعدًا لتأدية صلاة الجنازة على المخرج الراحل علي عبد الخالق.

ورحل المخرج علي عبد الخالق عن عالمنا منذ لحظات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.

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وفاة المخرج علي عبد الخالق عن 78 عامًا

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آخر تصريحات للمخرج الراحل 

 

 وكان  الراحل علي عبد الخالق  قد كشف عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال المخرج على عبدالخالق في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".

 وأضاف على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”.

 وأوضح علي عبد الخالق :"الوزارة تتواصل معي عن طريق المتحدث الرسمي لها، وطلبوا مني كل التحاليل والأشعة، وفي انتظار ما سيحدث، لكن أبدوا الروح الطيبة والدعم".

علي عبد الخالق يتحدث عن تكاليف علاجه

 وحول تكاليف ومدة العلاج، قال: العلاج يكون حسب نوع المرض، ويوجد علاج بحقنة شهرية تكلفتها 100 ألف جنيه، وهناك علاج بالأقراص، لكن علاج السرطان عموما مكلف جدا، ونقابة الممثلين تقف معي، وأيضا نقابة السينمائيين، لكن لهم حدود، ولا يستطيعون دفع 500 أو 600 ألف جنيه لعلاج شخص".

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