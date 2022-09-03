زيادة أسعار أيولوس A30 موديل 2022 .. صور

شهدت السيارة أيولوس A30 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 22 الف جنيه.

أيولوس A30 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث سعر السيارة أيولوس A30 موديل 2022 في مصر

تصل السرعة القصوى للسيارة أيولوس A30 موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

أيولوس A30 موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة أيولوس A30 موديل 2022 من الوقود بنحو 6.4 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي WET DCT مكون من 6 سرعات.

أيولوس A30 موديل 2022

وتضم السيارة أيولوس A30 موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، نظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات، و فرامل يد كهربائية، و نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD وخاصية التوازن الالكتروني، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم.

أيولوس A30 موديل 2022

وحصلت السيارة أيولوس A30 موديل 2022 على مظهر خارجي رياضي، مع شبكة كبيرة الحجم، ومصابيح عدوانية المظهر LED، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية انيقة يبلغ قياسها 17 بوصة، بالاضافة إلى بعد التجهيزات مثل شاشة عرض داخلية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

أيولوس A30 موديل 2022

أحدث سعر للسيارة أيولوس A30 موديل 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة أيولوس A30 موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 455 الف جنيه.