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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدى البلد ينفرد بحقيقة وجود مرتجي وغالي في ألمانيا لحسم المدرب الجديد للأهلي

صدى البلد

أثار وجود المهندس خالد مرتجي،  أمين صندوق الأهلي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة في ألمانيا حالة من الحيرة لدى جماهير المارد الأحمر حول الاسم الذي سيتم التعاقد معه كمدير فني خلفًا لـ ريكاردو سواريش الذي رحل بعد فسخ التعاقد معه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري :" هناك مفاوضات مكثفة لإنهاء ملف المدير الفني والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة ".

وأضاف:" مرتجي ليس في ألمانيا ولم يذهب إلي ميونيخ كما يتردد حتي في الشهر الأخير.. أمين صندوق النادي موجود في إحدى المناطق الساحلية حالياً بمصر".

وأوضح:" حسام غالي هو الآخر في مصر وذهب في مهمة ليست لألمانيا لمدة 24 ساعة وعاد فعليًا".

ويعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

وخسر الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي قبل أن يخسر لقبي الدوري والكأس لصالح المنافس التقليدي الزمالك، ولم يكتف الأهلي بذلك ولكنه احتل المركز الثالث بالدوري لأول مرة منذ 4 عقود كاملة.

ويعقد الخطيب اجتماعات تستمر لساعات بشكل يومي منذ الإعلان عن قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وعودة كل أمور الكرة إلي مجلس إدارة النادي، ويحضر الاجتماعات اليومية كل من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.

 

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