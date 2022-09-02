ضياء رشوان: ناقشنا كيفية إدارة الحوار الوطني خلال 4 اجتماعات فى شهرين.. فيديو

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن المحليات عنصر شديد الأهمية وغائب عن مصر لسنوات طويلة.

وأضاف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"،: "المحليات واحد من أهم شرايين العمل السياسي في مصر"، لافتا: "المحليات بقانونها الغائب أو النظام الانتخابي ستكون هناك لجنة كاملة للعمل على هذا الملف خلال الحوار الوطني".



أوضح: "المحليات تمثل من بداية الحي أو القرية وحتى المحافظة فيما يتعلق بكل مصالح المواطنين وخدماتهم المباشرة"، لافتا: "المشاركة في أي انتخابات للمحليات القادمة ستشمل مئات الآلاف من المرشحين وملايين من المتحمسين والناخبين".

وأشار: "الشهور الأربعة التي مرت منذ إعلان الحوار الوطني تم استهداف الوصول لحوار جاد، والحوار الجاد، يستلزم تحضير جيد، وأن هذا الحوار وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية، هو حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني".

محاور الحوار الوطني



وتابع: "مجلس الأمناء اتفق على تشكيل 15 لجنة، في المحاور الثلاثة، منهم 3 لجان فرعية في المحور السياسي، وتضم النظام السياسي المركزي، ومنهم لجنة لحقوق الإنسان وأخرى للمحليات والتعليم والصحة، بالإضافة لمناقشة القضية السكانية، وقضايا الأسرة والثقافة باعتبارها أيضا جوهر المجتمع المصري والقوى الناعمة المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، فضلا عن اللجان الفرعية بالمحور الاقتصادي".



وأكمل: "أولويات العمل الوطني تظهر في شكل اللجان الفرعية والنوعية، وستكون وسيلة تطبيقها بعد أن يخلص إليها الحوار، وأن ترفع إلى رئيس الجمهورية، والرئيس يتخذ فيها المسار التشريعي بإحالته للبرلمان أو المسار التنفيذ باتخاذ إجراءات للتطبيق".

ولفت: "مجلس الأمناء عقد 4 اجتماعات خلال شهرين، وتم فيهم المناقشة شديدة العمق حول كيف سيكون الحوار، واستقر الأمر في اللائحة على أن هناك 3 محاور، سياسي واجتماعي واقتصادي، والمحاور الثلاثة هم أولوية العمل الوطني في أي دولة".

